Шон Дайк: Солскяер даде свобода на играчите, но ние сме в добра серия

Мениджърът на Бърнли Шон Дайк заяви, че очаква тежко гостуване на "Олд Трафорд" срещу възродения под ръководството на Оле Гунар Солскяер Манчестър Юнайтед. Двата отбора излизат един срещу друг във вторник в среща от 24-тия кръг на Висшата лига, а домакините спечелиха всичките си осем мача под ръководството на Солскяер, който замени през декември уволнения Жозе Моуриньо.

Summary of Sean Dyche's press conference:



- United have been playing well but we are also on a good run of form

- Late decisions for JBG and Bardsley to be made

- Brady will have his groin injury assessed today