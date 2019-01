ММА Предстои UFC Fight Night 144 този уикенд 28 януари 2019 | 17:14 0 0 0 0 1 Рано сутринта (05:00 часа) българско време в неделя, 3 февруари, UFC Fight Night 144 ще се проведе в зала “Сентро де Формасао Олимпия до Нордесте” в бразилския град Форталеса. Така страната за трети път ще бъде домакин на галавечер от най-популярната ММА промоция в света, а плановете са там да има още поне две събития през 2019-а, едно от които pay-per-view. UFC Fight Night 144: Assuncao vs Moraes 2 – Picks & Predictions https://t.co/ugiJePypG3 pic.twitter.com/u35hN82HOv — MMA Fight Club (@TheMMAFightClub) January 28, 2019 Основното събитие ще бъде реваншът между номер 3 и номер 4 в ранглистата на категория “петел” Рафаел Асунсао (27-5 ММА, 11-2 UFC) и Марлон Мораес (21-5-1 ММА, 3-1 UFC). Асунсао се намира в серия от четири победи, а сред жертвите му са Мораес, Алджамейн Стърлинг и Роб Фонт. Въпреки че единственото му поражение в последните 12 битки е от шампиона в дивизията Ти Джей Дилашоу, той никога не е получавал възможност да се бие за пояса. Сегашната бойна карта обаче със сигурност е големият му шанс да си “вдигне акциите” пред Дейна Уайт. Мораес пък е бивш шампион в тази категория на вече несъществуващата промоция World Series of Fighting, като е провеждал пет успешни защити, преди да подпише с UFC през 2017 година. Дебютът му бе именно срещу Асунсао, където загуби с разделено съдийско решение по доста противоречив начин. Това поражение прекрати поредица от 13 успеха, а оттогава спечели с решение срещу Джон Додсън и за общо 100 секунди се саморазправи последователно със Стърлинг и Джими Ривера. UFC Youtube Update UFC Fortaleza Free Fight: Rafael Assuncao vs Marlon Moraes 1 https://t.co/76yjstnsnT pic.twitter.com/pMtzFG0W4Y — MMAReload (@MMAReload) January 25, 2019 Основната бойна карта на UFC Fight Night 144: Рафаел Асунсао - Марлон Мораес

Жозе Алдо - Ренато Мойкано

Деймиън Мая - Лиман Гууд

Чарлес Оливейра - Дейвид Теймур

Джони Уокър - Джъстин Ледет

Ливиня Соуза - Сара Фрота

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

