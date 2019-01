Тийм ще се възстановява, отказа мачовете в Кордоба и “Купа Дейвис”

Световният номер 8 Доминик Тийм ще отдели следващите дни в стремеж да се възстанови от физическите проблеми, които не му позволиха да се справи с младока Алексей Попирин във втория кръг на Austrlaian Open. Тогава австриецът се отказа при изоставане в резултата 5:7, 4:6, 0:2, като след това не посочи нещо конкретно за причина, а само “болки по цялото тяло”.

Guess they will have to update their poster now . . .#cordoba #atpcordoba #cordobaopen #thiem pic.twitter.com/ejgrARDDTg