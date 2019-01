НБА Антъни Дейвис пожела да напусне Ню Орлиънс 28 януари 2019 | 14:36 0 0 0 0 7

Този сезон 25-годишният играч е записал 41 мача за отбора от Луизиана, а в тях постига най-силната си индивидуална статистика като професионалист - 29.3 точки, 13.3 борби, 4.4 асистенции, 2.6 чадъра и 1.7 отнети топки. Дейвис бе избран от Ню Орлиънс под №1 в Драфта през 2012 година и в НБА е играл единствено за състава на “пеликаните”.

Този ход на Дейвис означава, че той е готов да се откаже от възможността да получи супермаксимален договор от настоящия си тим - или иначе казано $240 милиона в рамките на пет сезона. В момента крилото се възстановява от фрактура на показалеца на лявата ръка.

Рич Пол добавя още, че Дейвис е взел решение да уведоми отбора за намеренията си сега, защото "това е в интерес както за бъдещето му, така и за това на клуба".





Времето на Антъни Дейвис като баскетболист на Ню Орлиънс официално е към края си. Агентът му Рич Пол е уведомил клубното ръководство, че Дейвис няма никакво намерение да преподпише договора си с Пеликанс и официално желае да бъде трансфериран другаде, съобщава ESPN. Според Пол желанието на тежкото крило е да се озове в отбор, който му дава шанс да побеждава и да се бори за титлата.Този сезон 25-годишният играч е записал 41 мача за отбора от Луизиана, а в тях постига най-силната си индивидуална статистика като професионалист - 29.3 точки, 13.3 борби, 4.4 асистенции, 2.6 чадъра и 1.7 отнети топки. Дейвис бе избран от Ню Орлиънс под №1 в Драфта през 2012 година и в НБА е играл единствено за състава на "пеликаните".Този ход на Дейвис означава, че той е готов да се откаже от възможността да получи супермаксимален договор от настоящия си тим - или иначе казано $240 милиона в рамките на пет сезона. В момента крилото се възстановява от фрактура на показалеца на лявата ръка.Рич Пол добавя още, че Дейвис е взел решение да уведоми отбора за намеренията си сега, защото "това е в интерес както за бъдещето му, така и за това на клуба".

