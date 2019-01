Де Хеа: Победната серия няма да има значение, ако не сме в топ 4 в края на сезона

Вратарят на Манчестър Юнайтед Давид Де Хеа заяви, че поредицата от осем поредни победи няма да значи нищо, ако клубът не успее да завоюва място в топ 4 в края на сезона.

Юнайтед се наслаждава на най-добрата си серия в последните две години, а това неминуемо повдига духа на “Карингтън”, а утре от 22 часа “червените дяволи” се изправят срещу Бърнли, а Де Хеа се надява да успеят да скъсят още дистанцията от три точки от Челси, който заема четвъртото място в класирането. В петък момчетата на Солскяер си осигурихя място в петия кръг в турнира за Купата на Англия, а след две седмици ще се изправят и срещу ПСЖ на осминафиналите в Шампионската лига.

“Това очевидно е отлична серия, но все още сме извън местата за Шампионската лига и сме много далеч от борбата за титлата. Щастливи сме, че печелим, но това не ни задоволява генерално. Клубът трябва да се бори за титлата, но сега трупаме увереност. Искаме да постигнем възможно най-много до края на сезона, да печелим мачове, да влезем в Шампионската лига и да се справим добре в турнира през тази година”, е мнението на стража.

