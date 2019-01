Джокович зарадва фенове с невероятни сувенири след финала на AO 2019 (видео)

Новак Джокович зарадва двама фенове с невероятни сувенири след спечеления по крайно убедителен начин финал на Australian Open срещу Рафаел Надал.

Сърбинът първо подари ракетата си на човек от публиката, докато още не бе отпразнувал напълно на корта разгромния успех над Матадора. После пък камерите го уловиха как съблича якето си и го разписва за друг свой привърженик, който искал автограф, но нямал нищо подходящо за целта.

A fan didn't have anything for him to sign, so @DjokerNole took off his jacket, signed it and gave it away #AusOpen pic.twitter.com/DjbaJAHsUr