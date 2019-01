Англия Рой Кийн последва О'Нийл в Нотингам 28 януари 2019 | 13:48 0 0 0 0 0

Sky sources: Roy Keane is expected to be confirmed as Martin O'Neill's assistant manager at Nottingham Forest on Monday #ssn pic.twitter.com/VrFLwBSIMp — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 28, 2019

О'Нийл бе назначен наскоро за мениджър на Нотингам Форест, като в първите си два мача начело на клуба записа победа и загуба. Интересна подробност от биографията и на Кийн, и на О'Нийл е, че и двамата са бивши играчи на Нотингам Форест. Кийн записа 154 мача за клуба между 1990 и 1993 година, в които реализира 32 гола, преди да премине в Манчестър Юнайтед. О'Нийл пък носи екипа на Форест в продължение на 10 години, в които помогна да бъде спечелена на два пъти Купата на европейските шампиони.

Roy Keane is back at Nottingham Forest as assistant manager. Any excuse to share this classic image from his playing days at the club. pic.twitter.com/JhakRmOHZ8 — Natter Football (@NATTERFOOTBALL) January 28, 2019

Нотингам Форест се намира на девето място в Чемпиъншип, на 4 точки от зоната на плейофите за място във Висшата лига. Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Рой Кийн ще бъде помощник на Мартин О'Нийл в Нотингам Форест, съобщиха медиите в Англия. 47-годишният Кийн бе дясна ръка на О'Нийл в националния отбор на Република Ирландия в продължение на пет години между 2013-а и 2018-а. Преди това ирландецът бе мениджър на Съндърланд и Ипсуич, но и в двата клуба не се справи особено впечатляващо.О'Нийл бе назначен наскоро за мениджър на Нотингам Форест, като в първите си два мача начело на клуба записа победа и загуба. Интересна подробност от биографията и на Кийн, и на О'Нийл е, че и двамата са бивши играчи на Нотингам Форест. Кийн записа 154 мача за клуба между 1990 и 1993 година, в които реализира 32 гола, преди да премине в Манчестър Юнайтед. О'Нийл пък носи екипа на Форест в продължение на 10 години, в които помогна да бъде спечелена на два пъти Купата на европейските шампиони.Нотингам Форест се намира на девето място в Чемпиъншип, на 4 точки от зоната на плейофите за място във Висшата лига. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1487 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1