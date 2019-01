Зимни спортове Алберт Попов: Подиумът не е далеч 28 януари 2019 | 13:42 - Обновена 0 0 0 0 0



- Алберт, честито! Как се чувстваш ден след успеха?

- Много ми е приятно и хубаво! Беше голяма еуфория. След състезанието много не осъзнавах какво съм направил. Сега обаче не мога да спра да се усмихвам. Много добре се чувствам и съм изпълнен с позитивна енергия.



- В Кицбюел е една от най-многобройните публики в целия календар на Световната купа. Това напрягаше ли те?

- Не. Публиката там със сигурност не беше дошла заради мен. Никой не очаква нищо от мен. Това ме освобождава и се наслаждавам на момента. На старта не мисля за нищо друго, освен да си направя карането.



- Деветото място какво ти носи? Ще имаш ли по-преден стартов номер?

- В момента съм 32-ри в ранглистата. Още две места ме делят от това да карам сред първите 30. Тези обаче, които са до 35-а позиция, имат право да избират до 45-и стартов номер. Доста позиции мърдам напред. Следващия старт ще тръгна с около 45-и номер.



- Големите имена в алпийските ски поздравиха ли те след финала?

- Всички! Големите имена ми казаха: “Шапки долу!” Бях сензацията на деня.

View this post on Instagram A post shared by Albert Popov (@albertpopov) on Jan 26, 2019 at 9:10am PST - Дори Марсел Хиршер ли?

- В интерес на истината с Хиршер не се засякохме. И то не защото съм бил някъде далеч, а просто той обича да се изолира. Може би това му е начинът да се събере преди стартовете, но обича да си е сам. Дори не можеш да го видиш. Но всички останали, с които се видях, ми стиснаха ръката и ме поздравиха.



- Колко далеч е подиумът?

- Това не е нещо, което е невъзможно. Гледам да се движа стъпка по стъпка и подиумът сам ще дойде. Целта ми е да направя пак две хубави спускания и оттам нататък нищо не се знае. Но мисля, че не е далеч.



- Трасето в Кицбюел изглеждаше доста трудно…

33 години след десетото място на Петър Попангелов в слалома в Парпан (Швейц), България отново има човек в Топ 10 в старт от Световната купа в алпийските ски. В събота 21-годишният Алберт Попов изуми елита в Кервана като завърши девети в най-техничната дисциплина и то не къде да е, а в Кицбюел. Още по-впечатляващото е, че в първия манш 164-сантиметровият софиянец, който тръгна със 71-ви стартов номер, даде по-добро време от носителя на Големия кристален глобус - хегемона на алпийските ски Марсел Хиршер. Ден след постижението, което го вкара сред големите на белия спорт, Алберт даде интервю за "Меридиан Мач".

