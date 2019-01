Джокович разсмя цялата стая на пресконференцията след финала (видео)

Новак Джокович обяснимо бе в невероятно настроение след спечелената рекордна седма купа от Australian Open и демонстрира чувство за хумор на пресконференцията след финала, спечелен от него по безапелационен начин с 6:3, 6:2, 6:3 срещу Рафаел Надал.

Италиански журналист започна да задава въпрос на Ноле, говорейки на английски с типичен акцент, а Джокович се пошегува с него и със същата интонация каза “не е зле”, с което цялата стая избухна в смях.

.@DjokerNole sent the press into hysterics #AusOpen pic.twitter.com/7blHxlDfHM