Солскяер: Вече планирам следващия сезон на Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер даде традиционната пресконференция преди срещата с Бърнли от 24-тия кръг на Висшата лига. “Червените дяволи” са в серия от осем поредни победи под ръководството на норвежеца и със сигурност желаят да продължат тази серия. От своя страна Бърнли е едва на 16-о място в класирането, но нямат загуба в последните четири срещи в Премиър лийг, като записаха три победи и едно равенство.

“Знаем, че ще се изправим срещу отбор, който излиза във всеки един мач за трите точки. Те ще ни създадат различни проблеми, например тяхното физическо присъствие и това, че излизат с двама играчи на върха на атаката. Срещу Арсенал изглеждахме добре в дефанзивен план, защитавахме се отлично пред наказателното поле, а това ще е важно срещу Бърнли”, коментира накратко Солскяер.

Фокусът на пресконференцията премина и под знака на трансферния прозорец, който затваря в средата на седмицата. “В момента не виждам напускащи. Не съм много замесен в този тип преговори, но не сме правили никакви сделки до момента. Има още няколко дни и ще видим какво ще стане, но към момента всички остават. Искам играчите да останат, Андреас Перейра се справя брилянтно в тренировките и смятам, че ще вземе участие в няколко мача в края на сезона”, заяви норвежецът.

Солскяер добави и че отсега планира следващия сезон за Манчестър Юнайтед независимо дали той ще е начело на отбора или не, а част от това е постепенното вливане на част от младите таланти от резервите в първия отбор. Той заяви, че Мейсън Грийнууд, Тайти Чонг и Итън Хамилтън може би ще бъдат замесени в някои мачове към края на сезона.

Solskjaer: 'Sometimes in training you see him (Lingard) and Marcus linking up sometimes with Mason, sometimes with Chongy, the young kids, it's lovely to watch. I'm so pleased for him.' #mufc