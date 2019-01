Бокс Тайсън Фюри готов да дели поравно с Уайлдър 28 януари 2019 | 12:54 0 0 0 0 0 Tyson Fury rematch with Deontay Wilder sanctioned by WBC https://t.co/5vlvVIKFh5 — The Guardian (@guardian) December 7, 2018

"Не виждам да има проблем в разделението на хонорара - обясни Франк Уорън. - Спокойни сме по този въпрос. Има някои неща, които трябва да уточним, но преговорите вървят позитивно. Ще се разберем за всичко. Уверен съм, че в близко бъдеще ще обявим официално реванша между Фюри и Уайлдър." Тайсън Фюри се е съгласил да раздели поравно хонорара с шампиона на Световния боксов съвет в тежка категория Дионтей Уайлдър. Това разкри промоутърът на британеца Франк Уорън. Първият мач между двамата се превърна в страхотна драма. Фюри беше свален на два пъти в нокдаун, но доминираше в срещата. В крайна сметка съдиите дадоха равенство."Не виждам да има проблем в разделението на хонорара - обясни Франк Уорън. - Спокойни сме по този въпрос. Има някои неща, които трябва да уточним, но преговорите вървят позитивно. Ще се разберем за всичко. Уверен съм, че в близко бъдеще ще обявим официално реванша между Фюри и Уайлдър." 0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 739 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1