Моторни спортове Алонсо: Тази победа означава много за мен 28 януари 2019 | 12:44 - Обновена 0 0 0 0 0 Here’s what should be the final driver change of the weekend. @alo_oficial to the finish!! #Rolex24 @KonicaMinoltaUS @Cadillac @IMSA pic.twitter.com/Z93kH5eLuj — Wayne Taylor Racing (@WayneTaylorRcng) January 27, 2019 Фернандо Алонсо триумфира в "24-те часа на Дайтона" с отбора си Wayne Taylor Racing и съотборниците си Камуй Кобаяши, Джордан Тейлър и Ренгер ван дер Занде с Cadillac. Това бе първият голям успех за Алонсо, откакто той напусна Формула 1 в края на сезон 2018. Победата е и втората за бившия пилот на Макларън в 24-часово състезание след успеха на "Льо Ман" през юни миналата година. "Да спечеля такъв тип състезание на легендарно място като "Дайтона" означава много за мен. С минимална подготовка и опит в състезанията за издръжливост тази победа е голямо нещо", сподели Алонсо, който направи дебюта си в "24-те часа на Дайтона" миналата година, когато финишира 38-и. "Условията бяха много различни. Състезавахме се на сухо, на мокро, през деня и през нощта. Много се радвам за всички в отбора", допълни Алонсо. Fernando @alo_oficial's historic racing career, summarized.



@F1 World Driver’s Championship (twice)

Monaco Grand Prix (twice)

24 Hours of Le Mans

#Rolex24 at @DISupdates pic.twitter.com/WVSY1YqchP — Motorsports On NBC (@MotorsportsNBC) January 27, 2019 Шефът на отбора Уейн Гардън коментира пилотирането на Фернандо на мокро, което до голяма степен осигури и победата на екипа: "Фернандо Алонсо е един от най-впечатляващите състезатели, които съм виждал".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 548

1