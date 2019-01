НБА Рекордната вечер на Лука Дончич (видео) 28 януари 2019 | 12:32 - Обновена 0 0 0 0 1

Luka Doncic is the 7th rookie in NBA history with a 35-point triple-double.



The other 6 players to do it are all either Hall of Famers or Stephen Curry. pic.twitter.com/K7lpBFENcr — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2019

Със статистиката си срещу Раптърс Лука се превърна в най-младият баскетболист в историята на НБА, който записва “трипъл-дабъл” с 30 или повече точки, но това далеч не бе всичко. Дончич се нареди до шестима други играчи, постигали “трипъл-дабъл” с 35 реализирани точки в новобранския си сезон - Стеф Къри, Джейсън Кид, Майкъл Джордан, Оскар Робъртсън, Джери Уест и Елджин Бейлър. От въпросния списък единствено Къри не е в Залата на славата, но вероятно и това ще се случи в един момент.

Luka Doncic is the first teenager in NBA history with a 30-point triple-double.



He has 2 of the 3 triple-doubles by teenagers in NBA history (Markelle Fultz has the other). pic.twitter.com/qfKJRB0kl9 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2019

Дончич измести от върха на класацията на младоците ЛеБрон Джеймс, който постига “трипъл-дабъл” с 30 точки на 20 години и 100 дни. Лука го прави на 19 години и 333 дни, по-малко от месец преди двадесетия си рожден ден.

Luka Doncic becomes the youngest player in NBA history with a 30-point triple-double pic.twitter.com/fN5xKGtFfQ — ESPN (@espn) January 28, 2019

С втория си мач с поне 3х10 в различни категории, Дончич вече е първият НБА играч, записал повече от един “трипъл-дабъл” докато все още е тийнейджър. Досега през сезон 2018/2019 бившият баскетболист на Реал (Мадрид) има средни показатели от 20.5 точки, 6.9 борби, 5.4 асистенции, 1.1 отнети топки и 2.4 реализирани тройки на мач. В цялата история на Асоциацията само шестима други баскетболисти (Ръсел Уестбрук, Джеймс Хардън, Кевин Дюрант, ДеМаркъс Казънс, Трейси МакГрейди и Антоан Уокър) са имали подобна статистика (20-6.5-5-1-2) в рамките на цял сезон, но нито един от тях не го е правил като новобранец. Лука Дончич не спира да изумява в новобранския си сезон с Далас, а поредното му блестящо представяне дойде при домакинското поражение със 120:123 от Торонто. 19-годишният словенски феномен си запази място в историята, след като завърши с “трипъл-дабъл”, който бе наистина впечатляващ - 35 точки (личен рекорд за него в Лигата), 12 борби и 10 асистенции.Със статистиката си срещу Раптърс Лука се превърна в най-младият баскетболист в историята на НБА, който записва “трипъл-дабъл” с 30 или повече точки, но това далеч не бе всичко. Дончич се нареди до шестима други играчи, постигали “трипъл-дабъл” с 35 реализирани точки в новобранския си сезон - Стеф Къри, Джейсън Кид, Майкъл Джордан, Оскар Робъртсън, Джери Уест и Елджин Бейлър. От въпросния списък единствено Къри не е в Залата на славата, но вероятно и това ще се случи в един момент.Дончич измести от върха на класацията на младоците ЛеБрон Джеймс, който постига “трипъл-дабъл” с 30 точки на 20 години и 100 дни. Лука го прави на 19 години и 333 дни, по-малко от месец преди двадесетия си рожден ден.С втория си мач с поне 3х10 в различни категории, Дончич вече е първият НБА играч, записал повече от един “трипъл-дабъл” докато все още е тийнейджър. Досега през сезон 2018/2019 бившият баскетболист на Реал (Мадрид) има средни показатели от 20.5 точки, 6.9 борби, 5.4 асистенции, 1.1 отнети топки и 2.4 реализирани тройки на мач. В цялата история на Асоциацията само шестима други баскетболисти (Ръсел Уестбрук, Джеймс Хардън, Кевин Дюрант, ДеМаркъс Казънс, Трейси МакГрейди и Антоан Уокър) са имали подобна статистика (20-6.5-5-1-2) в рамките на цял сезон, но нито един от тях не го е правил като новобранец.

Още по темата

0 0 0 0 1 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1302 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1