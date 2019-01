Перишич договори личните си условия с Арсенал

Полузащитникът на Интер Иван Перишич е договорил личните си условия с Арсенал, съобщи "Либеро". Според информацията хърватинът, който на 2 февруари ще навърши 30 години, се очаква да бъде преотстъпен до края на сезона, като ще получи възнаграждание от 3 милиона евро до юни.

Ivan Perisic appears set on a loan move to Arsenal after the Inter Milan midfielder put in transfer request with the Serie A club. @JWTelegraph reports - https://t.co/laYM4P8nTR