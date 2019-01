Моторни спортове Фернандо Алонсо триумфира в "24-те часа на Дайтона" (видео) 28 януари 2019 | 11:40 - Обновена 0 0 0 0 0



Малко преди финала бившият Ф1 пилот Фелипе Насър (Cadillac) държеше първата позиция, но грешка на завой номер 1 позволи на Алонсо да го изпревари. За две обиколки Алонсо успя да генерира 13-секундна преднина със своя Cadillac. YES!!!!!!!!! We did it!!! 24h of DAYTONA ! Thanks to the all @WayneTaylorRcng and my team mates @jordan10taylor @kamui_kobayashi @Rengervdz !! TOMAAAA!! #daytona24 #cadillac #WTR pic.twitter.com/6TiF6sC8DM — Fernando Alonso (@alo_oficial) January 27, 2019 Двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо спечели "24-те часа на Дайтона" от своя втори опит. Испанецът поведе към успеха екипа си, включващ Камуй Кобаяши, Джордан Тейлър и Ренгер ван дер Занде, две обиколки преди финала на състезанието, което бе скъсено заради силен дъжд.Малко преди финала бившият Ф1 пилот Фелипе Насър (Cadillac) държеше първата позиция, но грешка на завой номер 1 позволи на Алонсо да го изпревари. За две обиколки Алонсо успя да генерира 13-секундна преднина със своя Cadillac. Александър Роси (Acura) изведе отбора си на трета позиция, като той бе последният, който финишира в рамките на обиколката зад Алонсо. Изданието на "24-те часа на Дайтона" през 2019-а бе в пълен контраст с миналогодишното. Година след като надпреварата отбеляза най-малко инциденти и най-много обиколки – 808, през 2019-а завъртанията бяха едва 593, което направи изданието най-краткото в историята на Дайтона. Another trophy for the cabinet for @alo_oficial! Congratulations to Fernando, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor and Renger van de Zande#Daytona24 pic.twitter.com/Y0THuaVfBG — Formula 1 (@F1) January 28, 2019 Дъждът започна да затруднява мнозинството от пилотите при десет оставащи часа, но именно тогава Фернандо Алонсо, който пилотираше автомобила в този момент, успя да покаже уменията си на мокро и да излезе начело. Червени флагове заради наводнение на пистата обаче заличиха преднината му и той трябваше да я създаде наново. Бившият пилот на Макларън се присъединява към Фил Хил и Марио Андрети като третият Ф1 шампион, печелил "24-те часа на Дайтона". През 2018 година Алонсо спечели "24-те часа на Льо Ман", а след три месеца ще се опита да триумфира в Инди 500 с цел да спечели т.нар. "Тройна корона" в моторспорта (победи в Гран При на Монако, "24-те часа на Льо Ман” и Индианаполис 500).

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 399 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1