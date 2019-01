Сонен предизвика Райън Бейдър

Чеъл Сонен вижда възможност да се сдобие със златото на Bellator и веднага използва ситуацията в своя полза.На 26 януари Райън Бейдър стана първия състезател в историята на организацията, който държи едновременно два златни пояса в две дивизии. Той разгроми Фьодор Емеляненко само за 35 секунди, за да стане шампион в тежка категория. Бадер също така е шампион в полу-тежката категория на Bellator.Сонен се състезаваше в World Gran Prix турнира на Bellator в тежка категория но бе елиминиран в полуфинала, след като загуби чрез технически нокаут от руснака. Бившият претендент за титлата на UFC в средната категория предизвика Бейдър чрез съобщение в Twitter, но после го изтри."3 леви куки, след това започваме битката. Все още вземам коланът ти Бадер. Спри да предизвикваш слабаци." гласеше туийтът на Сонен.

"Американския гангстер" по-късно публикува и следното:

"Благодаря, че прие. Кога искаш да го направим? Преди или след като майка ти излезе от затвора?"





Tnx for accepting. Wanna do it before or after your mom gets outta prison?