Фантастичен Дончич не спаси Далас срещу Торонто

Дончич завърши с рекордните за кариерата си 35 точки, а за да оформи втория си “трипъл-дабъл” в НБА, добави 12 борби, 10 асистенции и 3 грешки при стрелба от игра 14/24 и 4/6 от наказателната линия. От другата страна Ленърд наниза 33 точки за 35 минути, като допълни статистиката си с 10 борби и 3 асистенции. Лука се превърна в първият тийнейджър в историята на НБА, стигнал до "трипъл-дабъл" с 30или повече точки, както и първият тийнейджър с повече от един "трипъл-дабъл".

He did it again! @luka7doncic w/his 2nd triple-double in the last 4 games. Tonight he had 35 pts/12 rebs/10 ASR’s to become the 1st teenager in NBA history to record multiple triple-doubles. Mavs go 2-1 on the home stand & now we hit the road. We'll see you from NY on Wednesday pic.twitter.com/ZJAXiVLksw — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 28, 2019

Всички играчи от стартовата петица на Торонто постигнаха двуцифрени точкови показатели, като Кайл Лаури вкара 19, Паскал Сиакам се отличи с 14, Серж Ибака остана с 11, а Дани Грийн с 10. Фред ВанВлийт се включи добре от пейката с 13 точки.

< Came up big in the 4th. @TangerineHoops Game Highlights



< Came up big in the 4th. @TangerineHoops Game Highlights

: https://t.co/PmN7bw3jdx pic.twitter.com/JB7lI6uS61 — Toronto Raptors (@Raptors) January 28, 2019 br />Ситуацията и при Далас бе сходна, като освен Дончич, останалите четирима титуляри също стигнаха до поне 10 точки - Харисън Барнс (14), Денис Смит-младши (13), Уесли Матюс (12) и ДеАндре Джордан (11). Денис Фини-Смит имаше силни минути като резерва, завършвайки с 13 точки. Лука Дончич и Кауай Ленърд бяха основните действащи лица по време на срещата между Далас и Торонто, но дори и фантастичното представяне на словенската сензация не спаси Маверикс от поражение. Тексасци отстъпиха със 120:123, допускайки седмо поражение у дома и общо двадесет и седмо за сезона, докато за канадците победата бе под №37, като те имат в актива си и петнадесет поражения.

