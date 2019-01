ММА Ей Джей Агазарм загуби ММА дебюта си в Bellator 27 януари 2019 | 21:02 0 0 0 0 0 Ей Джей Агазарм не успя да спечели своя професионален ММА дебют в Bellator 214 този уикенд. Бившият борец и състезател по Бразилско джу джицу се изправи срещу Джеси Робъртс, друг новобранец в редиците на 72-килограмовата дивизия на известната организация по Смесени бойни изкуства.



Двубоят бе 3 рунда по 5 минути и двамата състезатели стигнаха до края на плануваното време. За съжаление за Агазарм само един съдия даде победата на него, докато другите двама видяха развоя на битката в полза на Робъртс. "Ain't gonna' get it!" @TheFloridaBoy vs. Jesse Roberts is chess - not checkers!



Check out the rest of the prelims live on our app here: https://t.co/Y4hYPM3sjN.#Bellator214 pic.twitter.com/kXgtYLzcm3 — Bellator MMA (@BellatorMMA) January 27, 2019 Във втори рунд Агазарм успя да наложи сериозна офанзива като пренесе битката на земя, взе гърба и успя да работи за душене, но Робъртс не даваше на състезателя по Джу Джицу да скрие ръката си зад главата му, като постоянно се измъкваше в последния момент. Така Ей Джей загуби първата си профи ММА схватка чрез съдийско решение (29-28, 28-29, 29-28).



"You are but what am i?" #Bellator214 pic.twitter.com/ZCaSqoTuNE — Bellator MMA (@BellatorMMA) January 27, 2019 Това е само една първото участие на Агазарм в света на ММА. Той е разпознаваемо лице сред граплинг и Джу Джицу феновете, което е възможно да има вълнуваща MMA кариера занапред. С повече работа и време за развитие в спорта, черният колан по Бразилско Джу Джицу може да се превърне в една от най-интересните млади звезди на MMA.

