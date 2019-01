Зимни спортове Французин с първа победа за Световната купа по биатлон 27 януари 2019 | 17:34 0 0 0 0 2 Французинът Кентен Фийон Майе постигна първа победа за Световната купа по биатлон, след като спечели масовия старт на 15 километра вн италианския зимен център Антхолц-Антерселва. 26-годишният Фийюон Майе свали всичките 20 мишени и финишира пръв за 34.39.4 минути. Така той прекъсна победната серия на лидера в генералното класиране за сезона Йоханес Тингес Бьо (Норвегия). Here are the standings at the finish -- @quentinfillon and Arnd Peiffer finish on the podium with a clean shooting and @7ohannesbo find himself in 2nd place despite 2 misses. #ANT19



You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/hVOL7e6nfy — IBU World Cup (@IBU_WC) January 27, 2019 Бьо, който се стремеше към рекорден шести пореден успех, остана втори на 14.3 секунди, след като направи два пропуска на огневия рубеж. Трети с перфектна стрелба се нареди Арнд Пайфер (Германия) с пасив от 24.6 секунди зад победителя. Носителят на Световната купа от последните седем сезона Мартен Фуркад (Франция) завърши четвърти на 50.4 секунди, въпреки че свали 19 от 20 мишени. Йоханес Тингнес Бьо остава убедително начело в генералното класиране за сезона след 15 от 26 старта с 836 точки, следван от Мартен Фуркад с 554 точки, а Александър Логинов (Русия) падна на трета позиция с 548 точки, след като днес завърши на разочароващото 20-о място след 4 пропуска при стрелбата. Your Top 3 of the men's mass start in #ANT19



You can rewatch the men's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/2fvQgJqWu8 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 27, 2019 Българите не се класираха за масовия старт, като най-напред от тях е Красимир Анев, който е 36-и със 131 точки. Владимир Илиев е 45-и с 60 точки, Антон Синапов заема 64-ото място с 22 точки, а Димитър Герджиков е 83-и с 4 точки.

