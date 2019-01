Кардиф отказва да плаща за трансфера на изчезналия Сала

Както е известно, Сала беше на борда на малък самолет, който изчезна от радарите на 21-ви януари вечерта. Бреговата ограна на Англия вече прекрати издирвателната операция, но пък бяха събрани пари за нейното подновяване от други хора.

The family of missing footballer Emiliano Sala has thanked fundraisers after £280,000 was donated to continue the search for him and pilot David Ibbotson.



More: https://t.co/PTpDYjE7IA pic.twitter.com/y5lTLLoMXz