Моторни спортове Тъжен финал за най-бързата кола в "24-те часа на Дайтона" 27 януари 2019 | 16:29 0 0 0 0 0 Екипът, спечелил квалификацията за "24-те часа на Дайтона" с рекордно бърза обиколка, отпадна от състезанието още преди състезателната дистанция да бъде преполовена. Mazda-та с номер 77 на Оливър Джарвис и Тимо Бернхард получи технически проблем само седем часа след старта на 24-часовото предизвикателство, вследствие на който двигателят се запали. Автомобилът влезе в бокса за поправка след овладяването на пламъка, но скоро след това отборът Mazda Team Joest обяви, че екипажът няма да се върне на пистата. In a short span of five minutes, Mazda's racing program has blown up in the #Rolex24... almost literally.



Problems for the No. 77 moments after the No. 55 headed to the garage! pic.twitter.com/nialXUp9xN — Motorsports On NBC (@MotorsportsNBC) January 27, 2019 Зад волана по време на инцидента бе Тимо Бернхард. "Ние се борехме за победа и изведнъж колата спря да работи. Разочарован съм, защото имахме добър шанс", коментира той. Няколко минути по-рано в Mazda с номер 55 също бе регистрирана повреда с изтичане на гориво.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1241

1