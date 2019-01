Моторни спортове Ожие триумфира на рали Монте Карло и подобри рекорд на Льоб 27 януари 2019 | 15:39 - Обновена 0 0 0 0 0 Себастиен Ожие победи Тиери Нювил в напрегнат финал на рали Монте Карло - първи кръг от сезон 2019 в Световния рали шампионат (WRC). Това бе първо състезание за французина, след като той се завърна в Citroen. Ожие поведе в петък следобед и оттогава не изгуби първата позиция въпреки напрежението, което Нювил му създаваше със своя Hyundai i20. Here is the overall classification of @rallyemontecarl after the two first SS of the morning. We took 1.1s to @SebOgier and it's a really tight fight. Gap is now reduced to 3.2s. Let's see what we can do in the 2 lasts stages. #WRC #HMSGOfficial #i20CoupeWRC #TN #NG #GameOn pic.twitter.com/0YCB5DJXAi — Thierry Neuville (@thierryneuville) January 27, 2019 Двамата пилоти стартираха първия етап в неделя с разлика от 4.3 секунди, които Нювил стопи до 0.4 преди последния супер специален етап. В първото преминаване по него Нювил бе с 1.5 секунди по-бърз, но на втория път Ожие записа перфектно време и в крайна сметка стана първия лидер за сезона след успех с 2.2 секунди над Нювил - най-малката разлика в историята на рали Монте Карло между първото и второто място. 0.4 seconds difference. EPIC BATTLE. NOW LIVE on https://t.co/twccZ0hRvh@wolflubes Power Stage starts @ 12:18 (UTC +1)



LIVE STREAM in English & Español #WRC #WRClive #WRCliveES #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/3TKlip6PBb — WRC (@OfficialWRC) January 27, 2019 Триумфът на Ожие в Монте Карло е неговият седми и шести пореден, с което той изравни рекорда на деветкратния WRC шампион Себастиен Льоб от седем победи на рали Монте Карло. Great effort from @SebOgier he has done it!! 100 wins for @CitroenRacing he equals Loebs Monte Carlo record! — WRC (@OfficialWRC) January 27, 2019 Първоначалният лидер От Танак (Toyota) се добра до третата позиция, въпреки че в петък загуби около пет минути заради спукана гума. Естонецът навакса до голяма степен времето в събота и от седмото място се изкачи до третото. В първото си състезание с Hyundai Себастиен Льоб спечели две етапни победи, но не успя да поддържа темпото на Танак и изгуби борбата за последното място на подиума. Зад него финишира вторият пилот на Toyota Яри-Мати Латвала, а на шестото място остана и третият - Крис Мийк. Британецът се завърна в шампионата, след като бе уволнен от Citroen през лятото на 2018 г. Въпреки че остана едва шести, скоростта му бе доста добра и той спечели супер специалния етап и добави пет бонус точки към генералното класиране. Рали Монте Карло бе огромно разочарование за отбора на M-Sport Ford, чиито трима пилоти срещнаха затруднения. Елфин Еванс се движеше добре до съботния следобед, когато излезе от пътя и се удари в дърво. Теему Сунинен катастрофира в първия етап, но се върна в състезанието и финишира на 11-ото място. Понтус Тидеман пък бе предпазлив относно завръщането си във WRC, но отпадна още в петък заради технически проблем.

