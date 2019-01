Зимни спортове Лаура Далмайер с първа победа за сезона след успех в масовия старт в Анхолц 27 януари 2019 | 15:31 0 0 0 0 1 Двукратната олимпийска шампионка Лаура Далмайер (Германия) спечели масовия старт на 12.5 км от Световната купа по биатлон за жени в италианския зимен център Анхолц-Антерселва. Германката, която има и седем световни титли, допусна само една грешка в четирите стрелби и измина трасето за 35:32.8 минути. За Далмайер това е първа победа за сезона, 20-а в кариерата й, както и първа след едногодишно прекъсване, когато отново спечели в италианския зимен център. Тя започна по-късно този сезон заради заболяване. Lots of penalty loops after the first standing and a certain Laura Dahlmeier takes the lead! #ANT19



Watch the women's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/tIm4Jsgi1X — IBU World Cup (@IBU_WC) January 27, 2019 "За мен е голям успех да се върна в Световната купа, а победата винаги е добре. Чувствах се много зле след първата обиколка и мислех за отказване. Но продължих и повярвах в себе си. Не очаквах първото място, а просто исках да направя бързо тренировъчно бягане. Да спечеля сега е като сбъдната мечта", каза Далмайер пред германската телевизия ZDF. Your Top 3 of the women's mass start in #ANT19



Laura Dahlmeier @skiverband

Marketa Davidova @olympijskytym

Vanessa Hinz @skiverband



You can rewatch the women's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/ROqIQGcO3d — IBU World Cup (@IBU_WC) January 27, 2019 Маркета Давидова от Чехия се нареди втора също с една пропусната мишена и пасив от 13.1 секунди. Трета финишира друга германка - Ванеса Хинц, която остана на 16.4 секунди зад победителката и една грешка. Състезанието премина без българско участие. В класирането за Световната купа след 15 старта води Доротея Вирер с 632 точки, която днес остана петa с три грешки в стрелбата и пасив от 32.2 секунди. Втора е сънародничката й Лиза Витоци с 598 точки, а на трета позиция се изкачи Марте Олсбу (Норвегия) с 508 точки. Емилия Йорданова е 84-а със 7 точки. Масовият старт на 15 км за мъже е по-късно днес. 0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 186 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1