Фернандо Алонсо изведе екипа си начело в "24-те часа на Дайтона" (видео)

Двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо изведе екипа си начело в "24-те часа на Дайтона" след 16 часа на американското трасе с Cadillac с номер 10. Това е вторият път, в който испанецът повежда от началото на състезанието, и се случва, докато над пистата започна да вали силен дъжд.

Did somebody say rain @DISupdates sooo exiting! Wish I could be doing this again... meanwhile @alo_oficial is bossing it pic.twitter.com/LxmR5Dx6rG — Lando Norris (@LandoNorris) January 27, 2019

Преднината на екипа на Wayne Taylor Racing е 30 секунди спрямо втория екипаж в състав Дейн Каметън и Рики Тейлър. Алонсо пое управлението на автомобила от съотборника си Джордан Тейлър и за отрицателно време от третото място се изкачи до първото, записвайки с по 2-3 секунди по-бързи обиколки от конкуренцията.

Заемайки първата позиция, Алонсо стана първият пилот за 2019 година, който е записал 500 обиколки.

With 7:13 remaining the race has been Red Flagged. The last time the @Rolex24 was red-flagged for rain was 2004 and that was a two hour, 52 minute delay. — IMSA (@IMSA) January 27, 2019

Малко след като Алонсо утвърди преднината си, бяха показани червени флагове заради пороя и състезанието бе прекъснато.