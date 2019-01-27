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Как ще се представи Григор Димитров на Откритото първенство на Австралия?
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Флойд Мейуедър дойде на мач на Лейкърс с непозната красавица (снимки)

Американският боксьор Флойд Мейуедър дойде на мач на баскетболния Лос Анджелис Лейкърс с непозната красавица. Флойд посещава традиционно доста двубои на “езерняците”, но този път бе придружен от стройна ...

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Тенис

Всички шампиони при мъжете в Australian Open

27 януари 2019 | 13:54 - Обновена
Всички шампиони при мъжете в Australian Open

Всички шампиони при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис:


1905 - Родни Хийт (Австралия)
1906 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1907 - Хорас Райс (Австралия)
1908 - Фред Александър (САЩ)
1909 - Тони Уилдинг (Нова Зеландия)
1910 - Родни Хийт (Австралия)
1911 - Норман Брукс (Австралия)
1912 - Джеймс Парк (Великобритания)
1913 - Ърни Паркър (Австралия)
1914 - Артър О'Хара Ууд (Австралия)
1915 - Франсис Лоу (Великобритания)
1919 - Алджърнън Кингскоут (Великобритания)
1920 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1921 - Райс Джемъл (Австралия)
1922 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1923 - Пат О'Хара Ууд (Австралия)
1924 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1925 - Джеймс Андерсън (Австралия)
1926 - Джон Хоукс (Австралия)
1927 - Джерълд Патерсън (Австралия)
1928 - Жан Боротра (Франция)
1929 - Джон Грегъри (Великобритания)
1930 - Едгар Муун (Австралия)
1931 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1932 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1933 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1934 - Фред Пери (Великобритания)
1935 - Джак Кроуфорд (Австралия)
1936 - Ейдриън Куист (Австралия)
1937 - Вивиън Макграт (Австралия)
1938 - Доналд Бъдж (САЩ)
1939 - Джон Бромич (Австралия)
1940 - Ейдриън Куист (Австралия)
1946 - Джон Бромич (Австралия)
1947 - Дини Пайлс (Австралия)
1948 - Ейдриън Куист (Австралия)
1949 - Франк Седжман (Австралия)
1950 - Франк Седжман (Австралия)
1951 - Ричард Савит (САЩ)
1952 - Кен Макгрегър (Австралия)
1953 - Кен Розуол (Австралия)
1954 - Мървин Роуз (Австралия)
1955 - Кен Розуол (Австралия)
1956 - Лю Хоуд (Австралия)
1957 - Ашли Купър (Австралия)
1958 - Ашли Купър (Австралия)
1959 - Алекс Олмедо (САЩ)
1960 - Ред Лейвър (Австралия)
1961 - Рой Емерсън (Австралия)
1962 - Ред Лейвър (Австралия)
1963 - Рой Емерсън (Австралия)
1964 - Рой Емерсън (Австралия)
1965 - Рой Емерсън (Австралия)
1966 - Рой Емерсън (Австралия)
1967 - Рой Емерсън (Австралия)
1968 - Бил Боури (Австралия)
1969 - Род Лейвър (Австралия)
1970 - Артър Аш (САЩ)
1971 - Кен Розуол (Австралия)
1972 - Кен Розуол (Австралия)
1973 - Джон Нюкъм (Австралия)
1974 - Джими Конърс (САЩ)
1975 - Джон Нюкъм (Австралия)
1976 - Марк Едмъндсън (Австралия)
1977 (януари) - Роско Танер (САЩ)
1977 (декември) - Витас Герулаитис (САЩ)
1978 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1979 - Гийермо Виляс (Аржентина)
1980 - Брайън Тичър (САЩ)
1981 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1982 - Йохан Крийк (Южна Африка)
1983 - Матс Виландер (Швеция)
1984 - Матс Виландер (Швеция)
1985 - Стефан Едберг (Швеция)
1987 - Стефан Едберг (Швеция)
1988 - Матс Виландер (Швеция)
1989 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1990 - Иван Лендъл (Чехословакия)
1991 - Борис Бекер (Германия)
1992 - Джим Къриър (САЩ)
1993 - Джим Къриър (САЩ)
1994 - Пийт Сампрас (САЩ)
1995 - Андре Агаси (САЩ)
1996 - Борис Бекер (Германия)
1997 - Пийт Сампрас (САЩ)
1998 - Петър Корда (Чехия)
1999 - Евгений Кафелников (Русия)
2000 - Андре Агаси (САЩ)
2001 - Андре Агаси (САЩ)
2002 - Томас Йохансон (Швеция)
2003 - Андре Агаси (САЩ)
2004 - Роджър Федерер (Швейцария)
2005 - Марат Сафин (Русия)
2006 - Роджър Федерер (Швейцария)
2007 - Роджър Федерер (Швейцария)
2008 - Новак Джокович (Сърбия)
2009 - Рафаел Надал (Испания)
2010 - Роджър Федерер (Швейцария)
2011 - Новак Джокович (Сърбия)
2012 - Новак Джокович (Сърбия)
2013 - Новак Джокович (Сърбия)
2014 - Станислас Вавринка (Швейцария)
2015 - Новак Джокович (Сърбия)
2016 - Новак Джокович (Сърбия)
2017 - Роджър Федерер (Швейцария)
2018 - Роджър Федерер (Швейцария)
2019 - Новак Джокович (Сърбия)
Снимки: ©Getty Images

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Андре Агаси пред Sportal.bg: Скоро светът ще види ...
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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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