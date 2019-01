Марко Силва иска ВАР във всеки мач

Мениджърът на Евертън - Марко Силва, заяви, че видео асистент съдията (ВАР) трябва да бъде използван във всички мачове от турнира за Купата на Футболната асоциация в Англия.

Късно снощи отборът от Ливърпул на два пъти поведе след голове на Ричарлисън в мача си срещу втородивизонния Милуол, но в крайна сметка загуби гостуването си в Източен Лондон с 2:3 след попадение на Мъри Уолъс в добавеното време. Мениджърът на Евертън има претенции, че второто попадение за Милуол е вкарано след игра с ръка.

