Шеф в Ювентус забрави списъка си с трансферни цели в ресторант в Милано

Изпълнителният директор на Ювентус Фабио Паратичи сътвори сериозен гаф, ако може да бъде наречен така.

Важният човек в Юве е забравил списъка си с трансферни цели в ресторант в Милано. На въпросния лист са изписани имената на Николо Дзаниоло, Сергей Милинкович-Савич, Федерико Киеза и Сандро Тонали. Снимка със стратегията за трансферния пазар на “старата госпожа” бе публикувана в изданието Il Mattino.

VERY interesting article in il Tempo which reveals names on Fabio Paratici's shortlist, after he had lunch at a Milan restaurant & tore the paper he had written on, for someone to put the pieces back together:



ZANIOLO - 40m

TONALI - 20m

ROMERO - 20m

CHIESA - 50m

SZOBOSZLAI - 10m pic.twitter.com/CQhbZi5Dif