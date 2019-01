Сан Антонио се справи с Ню Орлиънс като гост

Ню Орлиънс загуби със 114:126 от гостуващия Сан Антонио. ЛаМаркъс Олдридж завърши с 28 точки и 12 овладени топки под кошовете, въпреки че игра с контузия в китката на лявата ръка. Руди Гай се отличи с 22 точки, включително 11 в третия период от двубоя. Той добави и 11 борби, за да помогне на Спърс да прекъсне серията си от две поредни поражения.

