Голдън Стейт и Бостън се сблъскаха челно, победителят може да е само един

Кевин Дюрант завърши с 33 точки 9 борби, докато Стивън Къри добави още 24 точки, а Клей Томпсън се отличи с 21 при победата за Голдън Стейт със 115:111 като гост срещу Бостън в двубой от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Томпсън вкара два решителни наказателни удара и помогна на отбора на Уориърс да прекъсне серията от десет домакински победи в полза на Селтикс. Кайри Ървинг се отличи с 32 точки и 10 асистенция за Бостън, а съотборникът му Ал Хорфърд завърши с 22 точки и 13 борби. Домакините бяха и в серия от общо пет последователни успеха в Лигата.

Came down ’til the end & the Dubs go for 10-straight.



Relive the excitement in tonight’s Game Rewind, presented by @verizon pic.twitter.com/CB5XHOZvY5