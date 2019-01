Тенис Кариерен "Голям шлем" за Ербер и Маю след триумф в Австралия 27 януари 2019 | 11:14 - Обновена 0 0 0 0 0 Французите Пиер-Юг Ербер и Никола Маю станаха победители в турнира на двойки при мъжете от Откритото първенство на Австралия по тенис. Във финалния мач Ербер и Маю, подставени под номер 5 в схемата на турнира, се наложиха с 6:4, 7:6 (7:1) над австралица Джон Пиърс и финландеца Хенри Континен. Ербер и Маю играят заедно като двойка от 2014-а година и за четвърти път печелят турнир на двойки от "Големия шлем". "I would like to have a special word for my brother, he's never coming with me in tournaments...thank you for being there."



- @p2hugz #AusOpen pic.twitter.com/MBUKbEmPm6 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019 Предишните им победи са на Откритото първенство на САЩ през 2015-а година, на "Уимбълдън" през 2016-а и на Ролан Гарос през 2018-а. По този начин двамата французи и след днешната победа станаха притежатели на т.нар кариерен "Голям шлем", ставайки шампиони във всичките четири турнири в различни години. Те стават под номер 23 и 24 в историята на тениса, които имат това постижение. Mates off the court, champions on it @nmahut @p2hugz #AusOpen pic.twitter.com/5ZUAftOuRc — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019 В първия сет те пробиха подаването на Континен при 4:4 и дъпнаха в първия сет, а след него Ербер подаваше и френският тандем успя да удържи победата. Вторият сет пък вървеше сервис за сервис, до момента в който дойде и тайбрекът, а победата беше за Ербер и Маю след час и 38 минути игра.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 278

1