15-а победа в Световната купа за неудържимия Щефан Крафт

Серията на роденият в Залцбург Щефан Крафт не спира и той записа 15-а победа в Световната купа по ски-скок, която е и трета подред за него. Вчера той отново триумфира в японския зимен център, а днес дори подобри резултата си, след като събра 248.2 точки от скокове с дистанция 135.0 метра и 128.5 метра, като остана и единственият австриец в топ 10.

The winner: Stefan Kraft's second jump in Sunday's FIS World Cup competition in #Sapporo, Japan!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/I8Hh5lQF9k