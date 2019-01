Столичната дивизия сломи Централната в Мача на звездите на НХЛ

Отборът на Столичната дивизия се наложи с 10:5 над тима на Централната дивизия на финала на Мача на звездите в Националната хокейна лига, който се проведе в САП Сентър в Сан Хосе. За отбора на победителите два пъти се разписа звездата на Питсбърг Сидни Кросби, както и Матю Барзал от Айлендърс и Кам Аткинсън от Калъмбъс.

По едно попадение за успеха добавиха Крис Летанг (Питсбърг), Клод Жиру (Филаделфия), Кайл Палмиери (Ню Джърси) и Себастиан Ахо (Каролина). Треньор на отбора-победител беше Тод Райърдън от Вашингтон. За тима на Централната дивизия точни бяха Мико Рантанен (Колорадо) на два пъти, както и по веднъж Габриел Ландеског (Колорадо), Райън О'Райли (Сейнт Луис) и Блейк Уилър (Уинипег).

MVP! MVP!



Sidney Crosby is taking home top honors and a brand new @Honda! #NHLAllStar pic.twitter.com/KhAlfw7lht