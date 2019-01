На живо: Новак Джокович - Рафаел Надал 6:3, 6:2, 1:1

За невероятния и безпрецедентен 53-и път в кариерите си двама от най-великите тенисисти в историята Рафаел Надал и Новак Джокович се изправят един срещу друг, а залогът е възможно най-висок - титлата на Australian Open 2019.

Ноле спечели първия сет за 37 минути, като направи ранен пробив за 2:0, възползвайки се от момент, когато скованият все още испанец сякаш не искаше да се впуска в дълги разигравания и гледаше с по-рисково търсене на уинъри да приключва точките, но единствено трупаше грешки. Джокович пък загуби само една точка в своите сервис-геймове и нямаше проблем да се възползва от ранния си аванс, за да затвори сравнително спокойно с 6:3.

Непредизвиканите грешки на Надал се оказаха пагубни за допускането на пробив за 3:2, след което той имаше най-добрия си шанс във финала до момента да атакува подаването на Джокович. Ноле обаче премина през двата дюса и затвърди брейка, а в следващия момент осъществи още един. Последваха три поредни аса за спечелването на втория сет с 6:2 при изминали само 77 минути игра, като сърбинът доминираше от дъното на корта и изобщо не позволяваше на съперника дори да стъпи на основната линия.

ПЪРВИ СЕТ

Джокович спечели безпроблемно подаването си на нула, записвайки две лесни точки със сервис по диагонала в полето за равенство (1 ас), а две грешки на Надал след разигравания осигуриха аванса на сърбина от 1:0. След това той успя да поведе с 0-30 при подаването на Матадора, благодарение на два дълбоки ретура и поставяне под напрежение форхенда на съперника. Сбъркан бекхенд от Рафа доведе до две точки за пробив, а изненадваща грешка от форхенд по опразнения обратен диагонал на испанеца при отличен негов сервис позволи на Ноле да дръпне рано-рано с брейк - 2:0. Джокович затвърди на нула с поредна демонстрация на спечелени лесни точки с отличен начален удар, а Надал продължи с непредизвиканите грешки - още две от двете страни на ракетата му за 3:0.

Сърбинът спечели първото разиграване на мрежата, след като отгатна посоката на форхенда на съперника и не се затрудни от последвалото стоп-воле, за да завърши с бекхенд. Надал с много майсторство и работа стигна до 30-30 в следващото си подаване, но пък грешка от задната страна на ракетата му в разиграване, където разходи Джокович няколко пъти по ширината на корта, осигури нов брейк-бол за Ноле. Три поредни дълбоки сервиса с въртеливо движение обаче спасиха Матадора от кризисната ситуация и с лесни точки той успя да открие сметката си във финала - 3:1 след петминутен гейм.

Джокович сервираше с между 190 и 195 км/ч, като записа два аса и спечели още две бързи точки, а съперникът му направи една грешка от бекхенд. Поредно взето подаване на нула за шесткратния шампион, с което резултатът набъбна на 4:1.

Надал имаше успех, когато пласираше първия си сервис по диагонала с въртеливо движение към бекхенда на Джокович, но сърбинът поставяше по методичен начин форхенда му под напрежение и имаше частичен успех. Все пак, Матадора се избави от неприятно усложняване на гейма си и от 30-30 с добри сервиси и сложно изпълнен минаващ бекхенд стигна до 4:2. Джокович обаче отново не позволи дори точка на испанеца при своя начален удар и съвсем се доближи до спечелването на сета при 5:2.

С изключителен уинър от форхенд по обратния диагонал Надал приключи най-бързия и най-лесно взетия си сервис-гейм от началото на двубоя, за да намали изоставането си до 5:3. Матадора демонстрира отлично движение до основната линия и най-накрая спечели точка при посрещане, провокирайки противника да сбърка от форхенд. Още две дълги разигравания, едното от които с 21 удара, отидоха по брилянтен начин на сметката на Джокович, а сбъркан форхенд в движение по правата на Надал приключиха първия сет в негов ущърб - 6:3 за Ноле.

ВТОРИ СЕТ

Надал бе изправен пред проблемна ситуация на свое подаване при 30-30, но все пак успя да стигне до "мини победа" и да се пребори за спечелването на гейма, за разлика от предишната част, когато допусна ранен пробив. Джокович обаче бе все така безмилостен на свой начален удар и отново не загуби нито една точка - 1:1.

Надал отново имаше лека криза при 15-30 в сервис-гейма си, но с два уинъра от форхенд - по правата и по диагонала - той си осигури дивиденти от агресивния подход в разиграванията. Печелившо подаване по правата в полето за предимство пък му донесе и гейма за 1:2. Джокович направи една от редките си непредизвикани грешки от бекхенд, но дълбоките му сервиси компенсираха, а пък и с 15-ия си уинър (също от обратната страна на ракетата) си осигури изравняване - 2:2.

16-ата и 17-ата непредизвикана грешка (срещу само 4 за Новак) на Надал доведоха до 0-30, а изумителен ретур от полето за предимство на Джокович доведе до сбъркан бекхенд от испанеца - 15-40. Последвалото разиграване бе проведено с много топ спин от Матадора, но той взе грешно решение на мрежата след лесна за достигане къса топка, а и филето помогна на Ноле да осъществи желания пробив - 3:2.

Ранно взет бекхенд-ретур по късия диагонал от испанеца се оказа непосилен за съперника му (0-15), а грешка от обратния удар на Джокович за първи път във финала доведе до ситуация 15-30 при негово подаване. Сбъркан бекхенд по диагонала на Надал обаче обърна резултата до 40-30 след дълго разиграване, в което и двамата не поемаха рискове. Страхотен форхенд по късия диагонал с много топ спин на испанеца принуди противника да сбърка и също за първи път в мача се стигна до дюс. Матадора с марков форхенд-уинър в движение се опази от загуба на гейма и си осигури второ равенство, но пък непредизвикана грешка в неподходящ момент на испанеца доближи Ноле до затвърждаване на пробива. Джокович натисна в следващото разиграване с бекхенда си и след три удара успя да накара Надал да сбърка, за да се стигне до 4:2.

Гениална къса топка на испанеца бе последвана от първата му двойна грешка в двубоя, а пък Новак го разходи по ширината на корта няколко пъти със смяна на темпото в следващото разиграване, преди да завърши с форхенд по обратния диагонал за 15-30. Отново страхотна защита близо до основната линия от Джокович и ювелирен форхенд-уинър по правата осигуриха два брейк-бола, след което грешка от бекхенд на Рафа съвсем стъжниха положението му във финала - 5:2.

С три поредни аса Ноле по категоричен начин затвори сета с 6:2 за 1 час и 17 минути игра.

ТРЕТИ СЕТ

Надал трябваше да се потруди доста за първия си взет сервис-гейм, преминавайки през 30-30, като и двамата направиха по едно страхотно разиграване на мрежата, а самият испанец залагаше по-често на тактика с излизане - 0:1. Дори без вкаран първи начален удар Джокович не допусна да загуби точка и бързо изравни, като желанието на Надал да бъде агресивен не му се отплати с друго, освен с грешки.