Байерн предложи допълнителни 10 млн. за футболист, когото вече купи

Защитникът на Щутгарт Бенжамен Павар може да премине в Байерн по-рано от очакваното. 22-годишният френски национал вече подписа предварителен договор с баварците, които трябва да платят за правата му 35 млн. евро. Контрактът ще влезе в сила след края на сезона, но от Байерн правят опити да ускорят привличането на световния шампион.

France Football информира, че ръководството на клуба от Мюнхен е предложило допълнителни 10 млн. евро на Щутгарт, ако "швабите" се съгласят да пуснат Павар на Алианц Арена" още сега.

