Мълниеносен нокаут за легендарния Емеляненко! (видео)

Бейдър, който досега бе шампион в лека-тежка категория, свали на земята в нокдаун знаменития си опонент с перфектно пласиран ляв прав. Още от самото начало на битката гардът на Емеляненко бе сравнително свален, а ударът от лявата ръкавица на Бейдър бе достатъчен да го повали. Последва допълнителен граунд-енд-паунд - дясно кроше, което разкървави лявата вежда на руснака, както и още няколко удара тип "чук" с лявата ръка, провокирали реферът на ринга да прекрати битката при 4:25 минути оставащи от първия рунд.

Бейдър постигна успеха си по впечатляващ начин, като не допусна нито един удар, а в същото време се постара да оправдае статута си на фаворит в двубоя с ветерана от Русия. Емеляненко, за негово съжаление, отново повдигна въпросителни за стабилността на брадичката си, като трябваше да види как знаковата му непобедена серия от около 7 години насам бива прекратена.

Бившият шампион от "Прайд" Фьодор бе споделил преди дуела, че ще прецени на фона на изхода дали да продължи или да прекрати кариерата си. Бейдър пък е първият шампион в две дивизии на Bellator и това вероятно ще наклони везните сериозно в негова полза при предстоящите преговори за нов договор с организацията.

За да стигне до пояса в тежка категория, Бейдър нокаутира само за 15 секунди Мо Лавал, след което доминира изцяло и спечели по точки срещу Мат Митрион, за да стигне и до забележителния нокаут срещу легендата Емеляненко. 3-кратният световен шампион по бойно самбо пък се бе справил със завидната конкуренция на Франк Мир и Чеъл Сонен в предишните си битки от турнира, но трябваше да приеме шестата загуба в кариерата си.

