Макгрегър и Серони готови да пият заедно алкохол по време на пресконференция

Потенциалната битка между ирландската суперзвезда Конър Макгрегър и Доналд "Каубоя" Серони продължава да бъде една от най-интригуващите теми към момента в света на Смесените бойни спортове.



Макгрегър не се е бил в клетката от октомври, когато той бе победен в четвъртия рунд чрез събмишън от шампиона в леката категория Хабиб Нурмагомедов. Що се отнася до неговия потенциален съперник, Серони се сдоби с прясна победа над Акександър Eрнандес по време на първото издание на UFC on ESPN, което се проведе на 19 януари в Ню Йорк.



След впечатляващото си представяне, Каубоят използва момента и предизвика най-голямото име в спорта - Конър. Няколко минути по-късно Макгрегър прие предизвикателството чрез пост в социалните мрежи.



“За такова представяне, Доналд, ще се бия с теб. Поздравления.”

For a fight like that Donald, I’ll fight you.

Congratulations.