Лудата банда шамароса Уест Хам

Третодивизионният АФК Уимбълдън напомни за славните си времена и елиминира Уест Хам на 1/16-финалите в турнира за Купата на Англия. “Доновете”, които са в дъното на класирането на Лига 1, се възползваха от факта, че мениджърът на гостите Мануел Пелегрини даде почивка на повечето си титуляри, и постигнаха впечатляващ успех с 4:2.

“Чуковете” може и да не бяха в оптимален състав, но атаката водеха Андрю Каръл и Хавиер Ернандес, а от първата минута започнаха още Марк Нобъл, Педро Обианг и Анджело Огбона. Всички те обаче се оказаха безпомощни срещу сърцатата игра на домакините, които още в началото на второто полувреме водеха с 3:0. Рикоширал удар от границата на наказателното поле на Куеси Апиа изведе Уимбълдън напред в 34-ата минута, а в 41-ата Скот Уогстаф за втори път накара Адриан дел Кастийо да вади топката от мрежата.

На почивката Пелегрини направи тройна смяна. Опитният чилиец извади Анди Каръл, Педро Обианг и Грейди Диангана, а пусна на техните места Лукас Перес, Фелипе Андерсон и Раян Фредерикс. Само 37 секунди след подновяването на играта Уогстаф засече центриране на Апиа и заби трети гол за “доновете”. Резервите Лукас Перес (57’) и Фелипе Андерсон (71’) върнаха интригата, но дори тогава Уимбълдън не спря да атакува. В 88-ата минута 19-годишният Тоби Сибик сложи точка на спора с четвърто попадение за домакините, които само преди няколко дни загубиха с 0:3 от Флийтууд.

Днешната победа е най-големият успех на Уимбълдън от 2002 година насам, когато клубът беше възстановен. Настоящият мениджър Уоли Даунс е бивш играч на тима от славния период на 80-те.

