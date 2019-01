Милуол изхвърли Евертън с гол с ръка и попадение в добавеното време

Millwall have now won five straight #FACup matches at home against top-flight opposition. #MILEVE pic.twitter.com/ujMFD7JrNM

Милуол обаче отново отговори много бързо. Три минути след това Джейк Купър изравни резултата при много спорни обстоятелства. Пикфорд изби удар на Фъргсюсън, след което топката срещна ръката на Купър и влезе във вратата. На този двубой нямаше ВАР и реферът се допита до страничния съдия и в крайна сметка зачете попадението.

Millwall 3-2 Everton FT:



Shots: 6-7

Pass accuracy: 55%-76%

Shots on target: 3-6

Possession: 36%-64%



Millwall score in the last minute to knock Everton out of the FA Cup. pic.twitter.com/T6W5ywESzO