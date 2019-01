Валтери Ботас с етапна победа и пето място в рали дебюта си

Пилотът на Мерцедес във Формула 1 Валтери Ботас може да се похвали с успешен дебют в рали дисциплината. Финландецът завърши на пета позиция Арктическото лапландско рали зад волана на Ford Fiesta, като освен това успя да постигне етапна победа във втория състезателен ден.

Ботас управлява автомобил с много близки настройки до тези на машините в Световния рали шампионат (WRC) и се изправи срещу пилоти от финландския рали шампионат, които караха с не толкова мощни коли.

След слаб старт в първите два етапа Ботас успя да заеме петото място в края на петъчните състезателни отсечки и го задържа до финала в събота.

This #flyingfinn really has it; pure speed in his first ever rally. I am exited to be part of this adventure. First day done, 141.71 kms still to be enjoyed tomorrow! Photo by @JanErikOlin @ValtteriBottas @OfficialWRC @MSportLtd #ArcticRally @RalliSM pic.twitter.com/doyClu7W0X