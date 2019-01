Джошуа: Офертата ни към Уайлдър беше страхотна, но той избра друго

Световният шампион в тежка категория на три федерации Антъни Джошуа коментира за пореден път евентуален сблъсък с “линейния шампион” в дивизията Тайсън Фюри. Също така AJ обясни ситуацията с несполучливите преговори за обединяващ поясите сблъсък с Дионтей Уайлдър.

“Това би било огромен двубой, с удоволствие бих участвал в него. Мисля, че Фюри победи Уайлдър и ще е невероятно двама британски боксьори да се бият, за да обединят всичките пояси. В очите на много хора Фюри е шампион и дори да няма в момента колан, той е в топ 3 и ще бъде невероятно.

