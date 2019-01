Шросбъри мечта до самия край, но Уулвърхамптън се спаси от "магията на Купата"

Отборът на Уулвърхамптън се добра до преиграване на свой терен на срещата от четвъртия кръг за Купата на Англия, след като завърши 2:2 срещу Шросбъри на техния “Ню Медоу”. Двата отбора не се бяха изправяли един срещу друг от сезон 2013-2014, когато се подвизаваха в Лига 1, а “вълците” дори не допуснаха гол в двете срещи - победа и равенство. Тимът на Нуно Еспирито Санто се е изправял само веднъж в ФА Къп срещу “земеровките”, както е прякора на тима на домакините”, когато ги отстраняват отново след преиграване.

Another injury-time goal has saved Wolves today and the game will be settled in a replay at Molineux. #SHRWOL pic.twitter.com/1nhfw8GNKV