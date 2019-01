Кормие получил 4 милиона за победата над Люис

Шампионът в тежка категория на UFC Даниел Кормие защити титлата си срещу Дерик Люис на събитието UFC 230, което се проведе миналата година през ноември. Той прие битката с кратко предизвестие, за да спаси събитието и явно от UFC са го оценили и са се отплатили щедро на DC, който според информация от Джо Роугън е получил 4 милиона:

Listening back to Joe Rogan's recent podcast with Brendan Schaub and they were addressing Daniel Cormier's future — and Joe mentions that DC made $4 million for his fight against Derrick Lewis.



Not sure if that's 100% accurate but that's a nice payday if so.