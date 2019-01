Англия Дарби се промъкна на 1/8-финал след класичека битка за ФА Къп 26 януари 2019 | 16:25 - Обновена 0 0 0 0 0



Франк Лампард заложи на силен състав и направи само две промени в сравнение с мача с



На скамейката на домакините бе българският страж Димитър Евтимов, който преди около седмица подписа 18-месечен договор с Акрингтън.



В седмата минута Уагхорн бе изпуснат от отбраната на домакините и стреля с глава от няколко метра, но Макстед спаси. Малко след това Акрингтън организира добра атака, но Кларк не успя да намери добра топката на далечната греда, пропускайки най-добрата възможност.



14-ия в Лига 1 продължи да играе малко по-активно от 6-ия в Чемпиъншип, но заварващите удари на играчите на Акрингтън бяха твърде неточни.



Дарби започна много по-добре второто полувреме. Ситуацията за Акрингтън стана много тежка в 60-ата минута, когато домакините заслужено останаха с човек по-малко, след като Барласър получи втори жълт картон за нарушение срещу Нюджънт. Accrington are down to 10 men against Derby and 22-year-old Daniel Barlaser looks inconsolable pic.twitter.com/irUyprP9yc — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 26, 2019



Въпреки това в 65-ата минута Акрингтън бе близо до гола, но хубав удар на Били Кий профуча встрани от целта. Няколко минути след това Кий пропусна още една възможност, след като отново ударът му, този път с глава, не бе точен.



В 78-ата минута Уагхорн даде аванс на Дарби Каунти. Гостите разиграха след късо изпълнение на корнер, Холмс направи рейд в наказателното поле и опита удар от малък ъгъл. Получи се рикошет, след който Уагхорн намери топката от шест метра и прати "овните" на 1/8-финал за Купата на Англия. Краят бе изключително драматичен. В 90-ата минута Смит се откъсна, но бе фаулиран от Богъл на границата на наказателното поле. Бранителят на Дарби получи червен картон, а Джон Мос правилно отсъди пряк свободен удар, въпреки че домакините настояваха за дузпа. Кий изпълни много добре по земя, но Руус успя да избие. Това бе и единственият точен удар в актива на домакините.

Съдия: 1 3 5 7 8 11 15 26 28 29 38 20 21 6 46 5 37 17 23 41 11 28 3-4-2-1 4-3-3 Титуляри Jonathan Maxted 1 21 Кили Роос Ross Sykes 15 37 Jayden Bogle Mark Hughes 3 6 Ричард Кеог Ben Richards-Everton 5 5 Фикайо Томори Callum Johnson 2 46 Скот Малоун Seamus Conneelly 28 7 Harry Wilson Daniel Berlaser 26 17 Джордж Евънс Janoi Donacien 4 8 Mason Mount Jordan Clark 7 9 Мартин Уагхорн Sean McConville 11 28 Дейвид Нюджънт Billy Kee 29 23 Дуейн Холмс Резерви Paul Smyth 38 20 Mason Bennett Scott Brown 8 41 Max Bird 11 Флориан Йозефсоон 90' Jayden Bogle червен картон Флориан Йозефсоон жълт картон Дейвид Нюджънт жълт картон 89' Мартин Уагхорн излиза Max Bird влиза 86' Jayden Bogle жълт картон Janoi Donacien излиза 84' Paul Smyth влиза Callum Johnson излиза Scott Brown влиза 78' Мартин Уагхорн гол 72' Harry Wilson излиза Флориан Йозефсоон влиза Daniel Berlaser червен картон 59' 37' Mason Mount излиза Mason Bennett влиза Daniel Berlaser жълт картон 3' 1 Жълти картони 3 2 Смени 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (78`) Мартин Уагхорн 0 0 0 0 0 ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 784 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

