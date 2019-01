Квитова: Не мога да повярвам, че играх на финала

Чехкинята Петра Квитова заяви, че е доволна от представянето си на Откритото първенство на Австралия, въпреки че загуби в спора за титлата от Наоми Осака (Япония) с 6:7(2), 7:5, 4:6. След победата Осака ще оглави световната женска ранглисta.

"I wanted to win and have the trophy. But I think I already won two years ago. So for me, it's amazing."

"Невероятно! Не мога да повярвам, че играх на финала. Това беше великолепен финал. Наоми игра много добре, поздравявам я за победата и за първото място в световната ранглиста", каза Квитова след двубоя.

Exhilarating and emotional, the 2019 women's final was one of the most dramatic matches in #AusOpen history.



Match report

"Беше отличен турнир за мен. Благодаря на моето семейство и на приятелите ми, както и на всички фенове за подкрепата. Винаги е удоволствие да играя тук. Благодаря на моя щаб, който ми помогна много да остана позитивна, което не винаги е лека задача", каза още чехкинята, която е двукратна шампионка от "Уимбълдън".

"We didn't even know if I would be able to hold the racquet again."

"Женският тенис е много равностоен и непредвидим. Наистина никога не знаеш кой ще стигне до финала. Но определено Осака играе страхотно. Тя е наистина голям играч, както показват и резултатите. Осака спечели Откритите първенства на САЩ и Австралия - това е невероятно постижение", заяви още Квитова.

От понеделник чехкинята ще бъде номер 2 в света, което е изравнен личен рекорд. Квитова беше на същата позиция в ранглистата и през 2011 година.