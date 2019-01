Тенис Шампионката Осака: Това е нещо, за което мечтаеш като дете 26 януари 2019 | 15:55 - Обновена 0 0 0 0 1

Новата шампионка на Australian Open Наоми Осака грабна втората си титла от “Големия шлем” след вълнуваща победа със 7:6 (2), 5:7, 6:4 на финала срещу чехкинята Петра Квитова. Само преди няколко месеца - през септември, японката триумфира на US Open, а днешният успех й позволи да се изкачи на първото място в световната ранглиста. @@@ “Огромни поздравления за теб, Петра. Винаги съм искала да играя с теб, ти преживя толкова много, не исках това да е първият ни мач, но големи поздравления за теб и твоя екип. Ти си невероятна и за мен беше чест да играя с теб на финала на турнир от “Големия шлем”, каза Осака в шампионската си реч по време на церемонията по награждаването.



Daphne confirms it.@Naomi_Osaka_ is the #AusOpen 2019 women's singles champion. pic.twitter.com/uR2jd3wLf0 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019 Японката благодари на феновете за интереса им към турнира въпреки сериозните горещини в Мелбърн, както и на организаторите и на хората в нейния щаб. “Благодаря на всички, за мен беше чест да играя в този финал”, добави Осака. “Сюрреалистично е. Дори в момента не знам дали мога да го осъзная. Това е нещо, за което мечтаеш като дете. Определено специален момент”, сподели 21-годишната Осака за Australian Open TV.

Тя се спря и на ситуацията, при която имаше три поредни мачбола при сервис на Квитова във втория сет. Чехкинята успя да ги отрази и се пребори за сета. “Просто си казах, че играя срещу една от най-добрите тенисистки в света. Онези мачболи бяха на неин сервис и не направих нищо грешно”, коментира Осака.

