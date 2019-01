Тенис Рам и Крейчикова спечелиха титлата на смесени двойки в Мелбърн 26 януари 2019 | 15:51 - Обновена 0 0 0 0 0 Поставените под номер 3 в схемата Раджийв Рам (САЩ) и Барбора Крейчикова (Чехия) спечелиха титлата при смесените двойки на Откритото първенство на Австралия по тенис. Американецът и чехкинята победиха на финала представителите на домакините Джон-Патрик Смит и Астра Шарма с 7;6 (3), 6:1 за час и 13 минути игра. .@RajeevRam has some very encouraging words for his worthy runner-up opponents, @astrasharma and @jpatsmith. #AusOpen pic.twitter.com/TpT6VsW4u8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019 Опитните Рам и Крейчикова спечелиха първия сет след тайбрек, а втория взеха с лекота, като направиха ранен пробив и приключиха мача след 6:1. Трофеят е първи за американеца Раджийв Рам от Големия шлем, докато Крейчикова има две титли на Ролан Гарос и Уимбълдън при женските двойки от миналата година в тандем с Катерина Синякова. The moment you win your first ever mixed doubles title #AusOpen pic.twitter.com/CIpbPuIwXX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2019

