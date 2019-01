Италианката Доротея Вирер постигна втора победа за сезона, след като спечели преследването на 10 км от Световната купа по биатлон за жени пред родна публика в Анхолц-Антерселва. Вирер допусна две грешки в четирите стрелби и измина трасето за 29:20.1 минути. За италианката това е шести индивидуален успех в кариерата за Световната купа и първи в тази дисциплина.

Your Top 3 of the women's pursuit here in @biathlonantholz



Dorothea Wierer @Fisiofficial

Laura Dahlmeier @skiverband

@lisa_vittozzi @Fisiofficial



You can rewatch the entire women's pursuit on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mL82SEGMYK