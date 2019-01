Морис Манифика спечели старта на 15 километра в ски-бягането (видео)

Французинът Морис Манифика постигна първа победа през сезона, след като спечели старта на 15 км в Световната купа. Това е втори подиум за него, но пък първа победа от 2017-а година насам.

Времето на Манифика е 34:55.5 минути, изпреваравйки с 1.1 секунди Симен Хегстад Крюгер (Норвегия), а трети остана още един норвежец Дидрик Тьонсет на 8.7. Манифика доминираше в този старт от самото начало и в края просто трябваше да удържи атаката на Хегстад Крюгер, но отпразнува първата си победа само месец след подиума в Давос в същата дисциплина.

