Италия Спалети: Всеки би искал Перишич в отбора си 26 януари 2019 | 14:26 0 0 0 0 0

| #Spalletti: "Torino play a game that revolves around strength and physical duels. They have a strong coach and they're a strong club. We must certainly show more, we need to be ready to adapt to what happens in the game." #TorinoInter pic.twitter.com/lXwqwCNhqV — Inter (@Inter_en) 26 януари 2019 г.

“Излизаме срещу Торино след мач, в който не бяхме на очакваното високо ниво. През седмицата работихме добре и сега трябва да се изправим срещу отбора на Торино, който е здрав физически, бяга много и знае как да усложни живота ти. Ще бъде много труден мач. Наинголан работи усърдно, за да си върне обичайната форма”, започна Спалети.

| #Spalletti: "I think that @MauroIcardi is having a good season and what he's doing is totally in line with his quality." #TorinoInter pic.twitter.com/RoClNxtden — Inter (@Inter_en) 26 януари 2019 г.

“Трансферният прозорец? Този период никога не е бил позитивен за мен. Мачовете са трудни, защото има много въпроси и липсва пределна концентрация. Надявам се, че Интер се цели високо. Тифозите ни го заслужават. Трябва да направим още по-силен отбор. Очаквам повече от целия състав. Имам предвид от играта на отбора, а не от отделни играчи. Не приемам критиките, че играта на Интер зависи от представянето на определени футболисти”, допълни наставникът.

| #Spalletti: "I'm happy that the Club is working to always become stronger because our history and the #InterFans deserve it. The fans warrant answers so that we can build an increasingly strong team." #TorinoInter pic.twitter.com/saJq8ZxKNI — Inter (@Inter_en) 26 януари 2019 г.

“Перишич? Той е силен футболист. Всеки един трансферен прозорец се говори за него. Ако някой е добър, той е харесван от всички. Всеки един би го искал в отбора си. Той знае, че от него се очаква повече. Решихме да не рискуваме с Политано, който има мускулен проблем. За мен Далберт е много силен футболист и е моя вината, че не играе достатъчно. Ще разчитаме много на него в следващите мачове”, каза още Спалети.

Разочарован от равенството срещу Сасуоло преди седмица, утре Интер ще трябва да търси трите точки в гостуването на Торино. Наставникът на “нерадзурите” Лучано Спалети няма да може да разчита на Матео Политано и очаква много труден мач с "биковете".“Излизаме срещу Торино след мач, в който не бяхме на очакваното високо ниво. През седмицата работихме добре и сега трябва да се изправим срещу отбора на Торино, който е здрав физически, бяга много и знае как да усложни живота ти. Ще бъде много труден мач. Наинголан работи усърдно, за да си върне обичайната форма”, започна Спалети.“Трансферният прозорец? Този период никога не е бил позитивен за мен. Мачовете са трудни, защото има много въпроси и липсва пределна концентрация. Надявам се, че Интер се цели високо. Тифозите ни го заслужават. Трябва да направим още по-силен отбор. Очаквам повече от целия състав. Имам предвид от играта на отбора, а не от отделни играчи. Не приемам критиките, че играта на Интер зависи от представянето на определени футболисти”, допълни наставникът.“Перишич? Той е силен футболист. Всеки един трансферен прозорец се говори за него. Ако някой е добър, той е харесван от всички. Всеки един би го искал в отбора си. Той знае, че от него се очаква повече. Решихме да не рискуваме с Политано, който има мускулен проблем. За мен Далберт е много силен футболист и е моя вината, че не играе достатъчно. Ще разчитаме много на него в следващите мачове”, каза още Спалети.

Още по темата

0 0 0 0 0 ИЛИЯ ИВАНОВ Репортер Прочетена 828

1