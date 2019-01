Феноменален Алберт Попов остана 9-и на слалома в Кицбюел, след страхотен I манш

Това беше най-доброто представяне на български алпиец за Световната купа от 23 март 1985 година, когато легендата Петър Попангелов се нареди 7-и в слалома в Хевънли Вали (САЩ).

GB's Dave #Ryding is 18th after the first snowy run in #Kitzbuhel & Marcel #Hirscher is only 9th. The leader is Switzerland's Ramon #Zenhaeusern. The biggest shock is that Bulgaria's Albert #Popov (bib 71) is in 5th. pic.twitter.com/l57ZRyxini